Оля Полякова представила эмоциональную композицию, где размышляет о времени, когда закончится война.

Накануне, 8 марта, украинская певица Оля Полякова дала благотворительный концерт в конгрессно-выставочном центре 'Парковый'. В сети она все еще продолжает публиковать кадры с концерта. Несколько часов назад знаменитость опубликовала в Инстаграм видео, на котором поет новую песню на украинском языке.

Так, Оля Полякова выступила с песней "Коли закінчиться війна". Исполнительница представила эмоциональную композицию, где размышляет о времени, когда закончится война и что она первым делом после этого сделает. Автором текста и музыки стала Ольга Животкова - это уже не первая песня, которую она написала для артистки.

Певица Оля Полякова для выступления выбрала яркий наряд воительницы. Артистка вышла на сцену в длинном белом платье с золотым корсетом, а на голову артистка надела величественную корону.

Пользователи сети в комментариях признавались, что их очень задела песня и вызвала эмоции: "Это очень сильно! И слова, которые в самую душу и великолепный голос!", "Трогательно и одновременно мощно", "В самое сердце… исполнение пронизано болью и уверенностью в победе", "До мурашек....аж дрогнула душа".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.