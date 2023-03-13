Лиза Глинская, которая была победительницей и судьей нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом вкусного сочетания двух десертов.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить брауни-чизкейк с ягодами.

"Микс брауни и чизкейка... 🍰😃Как вам такое? 😉Вкуснейшее сочетание шоколадного и творожного десертов - уверена, не оставит вас равнодушными 😍 Скорее готовить!😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для брауни нам понадобятся такие ингредиенты:

4 яйца

100 г шоколада (черного или молочного)

100 г сливочного масла жирностью 82%

100 г сахара

100 г муки

1/3 ч. л. соли

100 г ягод (любых, свежих или замороженных)

Для сырной начинки:

300 г творога (жирность 5-9%)

2 яйца

20 г кукурузного крахмала

50 г сахарной пудры

Сперва готовим брауни. Для этого соедините сливочное масло и шоколад, растопите и перемешайте до однородной консистенции. Смешайте яйца с сахаром. Соедините обе массы и хорошо перемешайте. Добавьте муку и соль, снова перемешайте до однородной консистенции.

Дальше готовим сырную начинку: просто отправьте все ингредиенты в мерный стакан и перемешайте до однородной консистенции.

Возьмите прямоугольную форму для запекания и постелите на ее дно фольгу. Визуально поделите брауни на две части, выложите в форму первую часть и разровняйте. Добавьте ягоды в хаотичном порядке. Дальше ложкой выложите сырную начинку. Вылейте сверху вторую половину брауни и посыпьте ягодами. Отправьте "брауни-чизкейк" выпекаться в разогретую до 180С духовку на 30-35 минут.

В конце достаньте десерт из духовки, дайте остыть, снимите форму и нарежьте на порционные кусочки.

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