Известная артистка Надя Дорофеева решила показать, как может расслабиться с командой между концертами.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева продолжает свой музыкальный тур и выступает фактически каждый вечер, чтобы поддержать украинцев. Артистка старается также впечатлить в перерывах между выступлениями.

Как известно, Надя не только поет на своих концертах, но еще и удивляет танцевальными номерами. Артистка готовит с командой целую программу, поэтому в Тик-Ток часто показывает интересные эксперименты.

«Сказали выучить кусок. Я выучила 😂» - посмеялась Надя над кадрами.

В сети поделились своим мнением, позитивно отреагировав на вид звезды:

«Не знаю сколько раз посмотрела, мне так нравится 🙈;Просмотрела уже 100 раз 😁; Какая у Нади фигура крутая 😍; уууу сегодня танцы 😏; Интересно, будут ли концерты в маленьких городах Украины?;

Я сегодня буду на твоем концерте 😍; Оххх, это огонь; ваши танцы это отдельный вид искусства ❤️‍🩹💙; ваши танцы то огонь🔥».

Напомним, Дорофеева привлекла внимание личнымы кадрами, собранными на концертах.

Также Politeka писала, что Дорофеева рассказала, как довела девушку до слез своими словами.

Как Politeka сообщала, Дорофеева устроила настоящее "сражение" в секон-хенде с танцорами.