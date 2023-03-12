Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, как проводит время в Одессе с другими актерами.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась фотографиями из Одессы, где была с коллегами.

"В глубине моря вечная тишина. Ураганы бушуют на поверхности, там и проходят. Люди могут многому научиться у моря. Сохранять покой внутри, что бы ни происходило снаружи". с. Эльчин Сафарли

Для нашей девичьей команды Одесса – всегда праздник, и моооре. Всегда хочется с ним побыть как можно дольше… ветер, птицы, соленый воздух, покой и глубина… невозможно оторваться", - написала Кошмал.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень хотела вас сегодня увидеть, но билетов уже нет";

"Одесса это город герой во всем мире";

"Лучшие актрисы и красивые украинские женщины";

"как всегда, лучшие, любимые, настоящие украинские таланты";

"Я в центре на ул.Бунина, Мост-центр. Заходите в гости если что";

"Аня, добрый вечер! Приветствую в Одессе! Могу быть чем-то полезной? Может быть нужна машина для поездок по городу?".

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