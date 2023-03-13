Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала, как проводит время с сыном у моря.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая является победителем "Танців з зірками". Но несколько лет назад знаменитость решила прекратить танцевать на сцене проекта, а после этого артистка стала хореографом-постановщиком проекта. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Алена показала, как проводит время с сыном на море.

"День у моря. День вместе. День с лучшим другом. День для себя", - написала Шоптенко под кадрами.

Стоит отметить, Алена, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения Шоптенко занялась организацией танцевальных перфомансов в поддержку Украины в Европе. Один из таких флешмобов звезда запостила у себя на страничке.

"24 февраля мы собрались в сердце Европы и прошли маршем света по основным площадям Вены, чтобы еще раз напомнить, что война за европейские демократические ценности идет именно в нашей Родине. В этот день более 10000 сердец были объединены в одно единственное сердце, которое хоть и измучено болью, но продолжает уверенно пульсировать из-за безграничной любви к своей стране", - было написано под видео.

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