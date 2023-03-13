Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая в 2016 году стала победительницей Евровидения, где исполнила свою песню 1944. А после полномасштабного вторжения Джамала стала одной из первых украинских звезд, которые покоряли сцены Европы, собирая деньги на помощь Украине. Там артистка исполняла всего одну песню, с которой и победила на Евровидении.

Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица показала, как сделала себе челку, поделившись кадрами в сторис.

А до этого Джамала рассказала об усталости от зимы, и показала фото, где у нее еще челки нет.

"Вы устали как никогда от зимы? Тогда я еду к вам. Много слышу: "Как вообще это возможно, в один день петь, говорить, переезжать и так по кругу?" Непросто, но, слушайте. Цель одна. Еще вы спрашиваете: Что ты чувствуешь, когда попадаешь в новое место? Каждый раз, приходя на площадку, я готовлюсь к поддержке и сочувствию и, конечно же, к определенной провокации. То, что объединяет все эти поездки - мнения других людей о том, что удивительным остается факт того, что у нас есть сила и креатив для борьбы", - написала звезда.

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