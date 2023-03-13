Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в прошлом году развелся со второй женой, хотя официально пара еще не подтверждала эту информацию, но уже перестали следить друг за другом в социальных сетях. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где в этот раз вышел в эфир из Херсона.
"О ситуации в Херсоне", - подписал видео Владимир.
"Выступили только что в Херсоне и тут выходим из театра и женщина говорит: "Слушайте, ну там сейчас воздушная тревога. Пять прилетов было по центру. Ну вы так, потихоньку-потихоньку выходите". Вот, что значит несокрушимые люди. Привет из Херсонской области", - рассказал Остапчук.
"Херсонцы невероятно теплые. Несмотря на отсутствие света и воды - всегда улыбаются, рассказывают, что дадут мне 20 соток земли уже сейчас, ибо огород сама себя не посадит", - сказал Владимир во втором сторис.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Командир взвода избил ногами солдата-срочника, вспыхнул скандал: видео и первые официальные подробности
"Мастер Шеф" Клопотенко показал растение, которое оказалось в Красной книге: "Есть не могу..."
Дорофеева засветилась с популярным красавчиком, и это не Кацурин: "Любимый пришел на концерт",
"Силой в зал загнали?": Дорофеева выступила перед украинскими защитниками, но озадачила сеть
А до этого Остапчук поздравил ВСУ с праздником. Звезда поделился мотивирующим фото в своем блоге.
"Кто действительно объединил миллионы украинцев в наше время — Вооруженные Силы Украины. Наши донаты, банки, волонтерские запросы, песни, концерты и молитвы – для Вас! Спасибо, что я и мои родные живы, спасибо, что Ваша несокрушимость и боевой Дух – пример для всех последующих поколений украинцев! Для меня великая честь жить с Вами в одно время!", - написал Остапчук.
Напомним, Остапчук отреагировал на просьбу украинцев после своего хвастовства
А еще Politeka сообщала, что Остапчук похвастался своим новым талантом, поделившись результатом
Также Politeka писала, что Остапчук показал самую правильную реакцию на войну в Украине