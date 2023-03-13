Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в прошлом году развелся со второй женой, хотя официально пара еще не подтверждала эту информацию, но уже перестали следить друг за другом в социальных сетях. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где в этот раз вышел в эфир из Херсона.

"О ситуации в Херсоне", - подписал видео Владимир.

"Выступили только что в Херсоне и тут выходим из театра и женщина говорит: "Слушайте, ну там сейчас воздушная тревога. Пять прилетов было по центру. Ну вы так, потихоньку-потихоньку выходите". Вот, что значит несокрушимые люди. Привет из Херсонской области", - рассказал Остапчук.

"Херсонцы невероятно теплые. Несмотря на отсутствие света и воды - всегда улыбаются, рассказывают, что дадут мне 20 соток земли уже сейчас, ибо огород сама себя не посадит", - сказал Владимир во втором сторис.

А до этого Остапчук поздравил ВСУ с праздником. Звезда поделился мотивирующим фото в своем блоге.

"Кто действительно объединил миллионы украинцев в наше время — Вооруженные Силы Украины. Наши донаты, банки, волонтерские запросы, песни, концерты и молитвы – для Вас! Спасибо, что я и мои родные живы, спасибо, что Ваша несокрушимость и боевой Дух – пример для всех последующих поколений украинцев! Для меня великая честь жить с Вами в одно время!", - написал Остапчук.

Напомним, Остапчук отреагировал на просьбу украинцев после своего хвастовства

А еще Politeka сообщала, что Остапчук похвастался своим новым талантом, поделившись результатом

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