Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая раньше сотрудничала с Потапом, а также ведет тревел-шоу "Орел и Решка". Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала кадры, где танцевала на фоне вывески NASA.

"Обожаю танцевать. Я сегодня получила удовольствие. Просто ай", - написала Андраде в публикации.

"А тут что-то пошло не так", - продолжила звезда на втором сторис, где не все движения у нее получились.

Стоит отметить, звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Мишель оказалась в Португалии, где проходили съемки, и сразу вышла на митинг в поддержку Украины и собирала деньги на помощь ВСУ. И к годовщине артистка решила поделится своими ощущениями в публикации.

"Год борьбы. Год боли. Год единения. Трудно было подобрать слова, собрать мысли в кучу. Но сегодня хочется отблагодарить наших защитников и защитниц. За нас, наши жизни и Украину! Мы стоим. Мы сильны. Мы живы #благодаря тебе. Присоединяйтесь к благодарности военным, ветеранам и ветеранкам — приложите руку к сердцу при встрече с ними", - написано было в публикации.

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