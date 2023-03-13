Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения Лобода выступила с антивоенным заявлением. Когда уже деоккупировали родной Ирпень, звезда приехала в город детства и показала, что с ним произошло. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Светлана решила поздравить свою маму с днем рождения.
"Моя любимая мамочка, с Днём Твоего Рождения!!!
Люблю тебя. Нашла из старых архивов красивое фото… столько всего было … и обязательно ещё будет!", - написала Светланаа.
"Спасибо, дорогая моя доченька! Спасибо всем за поздравления!", - написала в ответ мать.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"С именинницей! Пусть будет счастлива и здорова. Цените мам! Моя мама умерла, когда мне было 28 лет. Прошло 10 лет, я до сих пор скучаю очень. У меня была супер хорошая и понимающая мама. Хочу воспитать своих детей, также, как она меня";
"О Господи, когда лицо дочери покажешь, вот это тайна, так тайна".
А в сторис Лобода поделилась архивным фото, где мама еще совсем молодая, а Светлана маленькая.
Напомним, кум Лободы Анатолий Анатолич высказался о ее позиции по поводу Украины
А еще Politeka писала, что Лобода в элегантном образе и с красной помадой обратилась к украинкам
Также Politeka сообщала, что Лобода неожиданно заговорила о личном, видео