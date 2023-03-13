Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря первой "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым крестила ребенка. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами, а в этот раз рассказала о беде, которая произошла.

"Прикинь, я вышла выносить мусор, упала и разбила телефон. Я понимаю, что в масштабах всего, что у нас происходит - это мелочь. Но это часть моей работы. И так, блин, больно", - написала Цибульская.

Стоит отметить, Оля, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда активно освещает происходящее в Украине несмотря на угрозу бана от Инстаграм. А недавно Цибульская решила затронуть скандальное высказывание Иво Бобула, подшутив над патриотичностью Потапа.

"Предлагаю Эмми Антонюк взять следующее интервью о национальной идее – у Потапа, о тикток трендах – у Нины Матвиенко и у меня о химической ионизации. Не только у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал.

О гендерном равенстве", - написала Оля.

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