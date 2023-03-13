На церемонии "Оскар"-2023 украинскому президенту Владимиру Зеленскому не дали возможность произнести речь, зато награду за лучший документальный фильм получила лента "Навальный". Эктор Хименес-Браво эмоционально отреагировал на это скандальное решение на своей странице в Instagram.

"Я немножко не понял, но возможно вы объясните. 1 марта 2022 год. россия совершила ракетный удар по Харьковской ОГА — 29 человек погибли. россия вечером ударила по Киевской телебашне — погибли 5 человек. российская авиация разбомбила 8 многоквартирных домов в Бородянке — убито менее 40 человек. Мариуполь был уже полностью оцеплен российскими войсками. Три колонны российских войск зашли в Тростянец. Бои за аэропорт в Василькове с российскими захватчиками", — вспоминает звезда "Мастер Шеф".

Также в тот день рф нанесла воздушные удары по Херсону, Харькову, Лозовой, Киеву, Белой Церкви, Боярке, Жулянам, Мариуполю, Житомиру, Ахтырке, Баштанке, уничтожила железнодорожный мост в Васильевке.

"И это только 1 день войны, и это далеко не все беды, к сожалению, которые переживал и переживает украинский народ ЕЖЕДНЕВНО. Но сегодня — война до сих пор продолжается, есть очень тяжелые направления, а россия:

- участвует в Мисс Вселенная

- сражается на рингах

- номинант и победитель премии Оскар.

Кажется, мир начинает забывать, становиться лояльным или как это еще назвать? Мы ничего не забыли. Не простим ничего", - подчеркнул Эктор Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

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