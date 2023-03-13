Актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, как делает разминку после поезда, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения активно освещает происходящее в своем блоге.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмар опубликовала видео, где продемонстрировала разминку после поезда.

"После поезда лично приятно размять тело и хорошо все продышать", - написала Кошмал под публикацией.

А до этого Анна поделилась кадрами, где устроила эффектную тренировку. Звезда рассказала также основные плюсы йоги.

"Как держаться?

Йога помогает уменьшить стресс;

Йога помогает чувствовать себя лучше, более энергичным, и все более уравновешенным;

Йога улучшает и углубляет дыхание;

Йога укрепляет тело и улучшает гибкость;

Йога укрепляет концентрацию;

Йога учит жить в данный момент", - написала Кошмал под видео, где впечатляла своей гибкостью в спортивном костюме.

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