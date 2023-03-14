Как пишет Politeka.net, Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле 9 мая. Поэтому сегодня, 13 марта, прошла жеребьевка представителей стран, на которой назвали, под каким номером кто выступит. Об этом сообщает "Суспільне" в своем блоге Инстаграм.
"В финале Евровидения-2023 Украина выступит под номером 19!
Великобритания будет выступать двадцать шестой.
По результатам жеребьевки в ходе встречи глав делегаций стран-участниц определили порядковый номер выступления TVORCHI в финале конкурса", - написано было в публикации.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Такой же номер, как у Go_A в финале евровидения 2021. Желаю удачи";
"Ого! Это супер крутой номер! TVORCHI желаем легкого крутого выступления".
А до этого сообщалось, что группа TVORCHI отличилась исполнением украиноязычной песни. Группа активно сейчас готовится к выступлению на международном конкурсе.
"Что происходило за кулисами фотосессии TVORCHI, Джефри спел «Этот сон», расспросили музыкантов о подготовке в Ливерпуль, промотур, которыми будут костюмы на шоу и новую версию песни "Heart of Steel", - отметили в публикации.
Напомним, TVORCHI представили обновленную версию песни для "Евровидения-2023"
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева, Полякова и другие звезды поддержали леопардовый тренд, украинцы определили фаворита
Также Politeka писала, что Alyona Alyona восхитила украинцев хитом с участниками Евровидения TVORCHI