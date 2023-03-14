Прошла жеребьевка Евровидения 2023 и стало известно, под каким номером украинская группа TVORCHI выступит на конкурсе в Ливерпуле.

Как пишет Politeka.net, Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле 9 мая. Поэтому сегодня, 13 марта, прошла жеребьевка представителей стран, на которой назвали, под каким номером кто выступит. Об этом сообщает "Суспільне" в своем блоге Инстаграм.

"В финале Евровидения-2023 Украина выступит под номером 19!

Великобритания будет выступать двадцать шестой.

По результатам жеребьевки в ходе встречи глав делегаций стран-участниц определили порядковый номер выступления TVORCHI в финале конкурса", - написано было в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Такой же номер, как у Go_A в финале евровидения 2021. Желаю удачи";

"Ого! Это супер крутой номер! TVORCHI желаем легкого крутого выступления".

А до этого сообщалось, что группа TVORCHI отличилась исполнением украиноязычной песни. Группа активно сейчас готовится к выступлению на международном конкурсе.

"Что происходило за кулисами фотосессии TVORCHI, Джефри спел «Этот сон», расспросили музыкантов о подготовке в Ливерпуль, промотур, которыми будут костюмы на шоу и новую версию песни "Heart of Steel", - отметили в публикации.

Напомним, TVORCHI представили обновленную версию песни для "Евровидения-2023"

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