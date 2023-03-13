Украинский телеведущий Юрий Горбунов, муж Кати Осадчей, поделился своими мыслями после церемонии "Оскар", где победила картина о российском политике Алексее Навальном, а не об украинских сиротах из Донбасса.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звездная пара ездила в Грецию, где провели благотворительный аукцион.

Не забывает Юрий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решил высказаться об "Оскаре", где победила картина о российском политике Алексее Навальном, а не об украинских сиротах из Донбасса.

"В этом году церемония вручения Оскара еще раз показала, насколько циничной и сильной остается информационная война России. Насколько она есть опасной и отравляющей для целого мира. Особенно для творческих людей, таких как кинематографисты. И смотря на миллионы пострадавших украинских семей и на семью Навального, которая наряжена маршировала по креветочного цвета дорожке на Оскаре, удивляешься. Как мир по сей день реагирует на все, что происходит в нашей стране, почему не дали выступить нашему президенту, сколько еще работы украинцам до победы", - сказал Горбунов.

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