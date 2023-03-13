Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, активно освещая происходящее в стране в своем блоге несмотря на угрозу блокировки. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво снял тренд на фразу "Где вы были 8 лет", поделившись видео в своем блоге.

"Украинцы - самая умная нация в мире", - написал Эктор в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы молодец! Что не бросили нас!!!!!!!";

"мне лично этот сезон мастер шеф слаб, только 4 участника что сильны, а так слабо, а Эктору большое уважение не покинул и помогал"

А до этого Эктор отреагировал на Оскар, где украинская кинокартина не получила награду.

"Я немного не понял, но возможно вы объясните. 1 марта 2022 год. Россия нанесла ракетный удар по Харьковской ОГА — 29 человек погибли. Россия вечером ударила по Киевской телебашне — погибли 5 человек. Российская авиация разбомбила 8 многоквартирных домов в Бородянке - убиты не менее 40 человек. Мариуполь был уже полностью оцеплен российскими войсками", - написал Хименес-Браво.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" резко прокомментировал скандальную премию Оскар

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом курочки с хрустящей корочкой

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