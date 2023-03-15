В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постное шоколадно-апельсиновое печенье с орехами.

"Оно очень вкусное и ароматное. Готовится легко и быстро из простых ингредиентов 🙌❤️", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 муки

40 г какао-порошка

140 г сахарной пудры

8 г разрыхлителя

щепотка соли

150 мл подсолнечного масла (рафинированного)

130 мл апельсинового фреша или воды

цедра одного апельсина

Также дополнительно берем:

40 г сахарной пудры

50 г орехов (миндаль, кешью или грецкий орех)

Сразу натираем цедру апельсина. Разрезаем апельсин и выжимаем сок (вместо сока можно использовать воду, чай или кофе). Добавляем во фреш с цедрой растительное масло и сахарную пудру. Перемешиваем и пробиваем эту массу погружным блендером несколько минут, чтобы образовалась эмульсия (вода объединилась с маслом). Добавляем к этой массе с помощью сита сухие ингредиенты: какао-порошок, разрыхлитель, соль и муку. Хорошо смешиваем тесто силиконовой лопаткой.

Далее формируем печенье: делаем небольшие шарики диаметром 3-3,5 см, обваливаем их в сахарной пудре, а внутрь кладем орешек. Выкладываем сформированное печенье на пергамент и отправляем выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку на 15-16 минут. Дождитесь, пока печенье остынет, и наслаждайтесь.

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