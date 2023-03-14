Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь за артисткой следят почти 2 миллиона фанатов в Инстаграм. А недавно Тринчер сделала совместную работу с Олей Поляковой. А в этот раз Анна решила поговорить с фанатами в своем блоге.

"Ваше время настало", - отметила Анна.

"Она очень прекрасная. Я с ней только познакомилась на общей работе - и открыла совсем другого для себя человека. Очень веселую, искреннею, простую... Не помню, сколько там ей лет, но в душе не больше 22", - ответила Тринчер.

"Покажите пожалуйста шрам после пластической хирургии на грудях. Хочу тоже, но боюсь, что будет видно", - написала вторая фанатка.

"Вот так выглядит. Операции год", - написала Тринчер и показала шрам, который за такой длительный период продолжает оставаться.

"Почему вы не хотите детей", - спросил еще один фанат.

"Ибо к этому нужно относится сознательно. Ибо не готовы на сегодняшний день выделять на это свое время. Не чувствуем, что хотим детей сейчас", - написала Тринчер в своем ответе.

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