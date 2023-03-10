Известная певица Анна Тринчер призналась, насколько непростым был для нее день из-за потрясения.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер каждый день рассказывает о своей жизни в Инстаграм, а также делится новыми кадрами. В этот раз артистка призналась, что даже просто просыпаться дома было страшно.

Как известно, это была очередная ужасная ночь для многих украинцев, ведь рф устроила новый ракетный удар.

Еще одна массированная ракетная атака по всей стране – Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Виннитчина. Всего выпущено было более 81 ракеты, пострадали люди.

«Как вы, проснулись в 6 тоже? Я очень испугалась. Я в моменте не поняла, что происходит, а потом было ощущение, что в наш дом летит ракета!» - на эмоциях призналась Тринчер.

Также Анна рассказала о тематической песне, которую выпустила недавно вместе с коллегами.

«Сирени у скроні, але нескорені.. сум не дозволено, ні.

Я благодарна всей команде и артистам за такой мощный месседж и возможность не просто создавать заряжающие работы - но и такими работами обращать внимание на важные вещи» - поделилась Анна.

Напомним, Юрий Великий из "Квартал 95" вжился в роль Пескова и насмешил украинцев.

Как сообщала Politeka, Лобода неожиданно заговорила о личном, видео.

Также Politeka писала, что Бабкин вернулся в Украину и растрогал снимком с женой и самым младшим сыном