Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер всеми способами старается привлечь внимание к своей персоне. Она пиарилась на теме семейных скандалов, рассказывала о личной жизни и своем браке, а также говорит о всех манипуляциях, которые "делают ее лучше"
В этот раз Тринчер заговорила о новой композиции:
«Сирени у скроні, але нескорені.. сум не дозволено, ні.
Я благодарна всей команде и артистам за такой мощный месседж и возможность не просто создавать заряжающие работы - но и такими работами обращать внимание на важные вещи🙏🏼
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Мы вместе с avrora.multimarket и United24 собираем на дроны RQ-35!» - поделилась Анна.
В сети выразили свое мнение:
«Вместе мы сила🙏🏼; Очень хорошая песня; мурашки по коже!!; Это мощь в этом клип; Это просто огонь🔥; очень сильный клип и песня👏; Песня бомба а ты самая лучшая❤️».
Также звезда выложила несколько кадров из новой фотосессии в соблазнительном образе.
Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в светлой комнате с необычными стенами.
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