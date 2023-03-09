Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер всеми способами старается привлечь внимание к своей персоне. Она пиарилась на теме семейных скандалов, рассказывала о личной жизни и своем браке, а также говорит о всех манипуляциях, которые "делают ее лучше"

В этот раз Тринчер заговорила о новой композиции:

«Сирени у скроні, але нескорені.. сум не дозволено, ні.

Я благодарна всей команде и артистам за такой мощный месседж и возможность не просто создавать заряжающие работы - но и такими работами обращать внимание на важные вещи🙏🏼

Мы вместе с avrora.multimarket и United24 собираем на дроны RQ-35!» - поделилась Анна.

В сети выразили свое мнение:

«Вместе мы сила🙏🏼; Очень хорошая песня; мурашки по коже!!; Это мощь в этом клип; Это просто огонь🔥; очень сильный клип и песня👏; Песня бомба а ты самая лучшая❤️».

Также звезда выложила несколько кадров из новой фотосессии в соблазнительном образе.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в светлой комнате с необычными стенами.

Напомним, "Самый честный человек": Юрий Великий из "Квартал 95" вжился в роль Пескова и насмешил украинцев.

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