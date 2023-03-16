Даша Квиткова показала, как с годами изменилась ее внешность. На кадрах, которые Даша опубликовала, она показала, как выглядела в 2017 и 2018 году.

Не так давно стало известно о разрыве отношений между Дашей Квитковой и Никитой Добрыниным. Пара прожила вместе почти пять лет, но в отношениях образовался кризис, который им не удалось побороть, даже ради маленького сына. Но блогер не расстраиваться и продолжает свою работу. Несколько часов назад она понастальгировала и показала свои архивные снимки в Инстаграм-Сториз.

В частности, Даша Квиткова показала, как с годами изменилась ее внешность. На кадрах, которые Даша опубликовала, она показала, как выглядела в 2017 и 2018 году, когда еще экспериментировала с цветом своих волос.

Даша оказывается была брюнеткой и предпочитала макияж в темных оттенках. Блогерша показала соответствующую фотографию. Уже с 2018 года она отрастила волосы и покрасила локоны в блонд.

Также Даша Квиткова отметила, что ей до сих пор приходится бороться с самой собой и своими страхами.

"Не все видят, как мне пришлось поработать над собой, чтобы быть той, кем я есть сейчас. Дашей, которая сняла розовые очки. Даша, которая плачет, когда хочет и продолжает трансформацию. Которая чувствует, как страшно. Но не останавливается", - добавила она.

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