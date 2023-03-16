Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото с концерта в Израиле, куда отправился после выступлений в прифронтовой зоне для украинских военных.

Как видно, на новой фотографии Святослав запечатлен на сцене с огромным украинским флагом в руках. На сцену он вышел в узких джинсах, бордовой футболке и пиджаке, на снимке он выглядит впечатленным.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "Вчера, впервые после перерыва в три месяца, дали концерт @okeanelzy_official в HelpforUkrainetour. Тель-Авив! Как обычно, круто и как в первый раз – увлекательно! Спасибо израильскому народу за поддержку!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Каждый ваш концерт – событие, которого мы с нетерпением ждем. Сейчас все мысли о Победе и следующем концерте уже на Олимпийском".

"Время летит, а я до сих пор горжусь тобой и понимаю, что я не ошиблась. Ты человек, который тоже останется в истории. Я тобой очень горжусь".

"Спасибо вам за ваш вклад в победу. Вы вдохновляете людей держаться и бороться".

"Спасибо, вы были крутые".

"Это был самый крутой концерт в моей жизни! Спасибо!".

"Спасибо за каждую минуту и за каждую эмоцию! Меня все еще переполняет! И сердце бьется в ритме ваших песен! И еще я стала самой счастливой фанаткой в Тель-Авиве".

"Было здорово! В следующий раз – по другой причине!".

"Вы были невероятны!".

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