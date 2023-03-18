В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постные кокосовые батончики.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

100 г банана

100 г кокосовой стружки

40 г кокосового масла

70 г арахисовой пасты

20 мл кокосового молока или воды

Сначала пробейте погружным блендером банан с арахисовой пастой и горячим кокосовым маслом до состояния пюре. Масса должна стать однородной и гладкой. Если вы увидите, что жир отсоединяется, добавьте 20 мл кокосового молока или воды. Снова пробейте блендером, масса должна стать однородной и иметь консистенцию эмульсии. Соедините ее с кокосовой стружкой и перемешайте.

Сформируйте батончики размером примерно 8×3 см, или это могут быть круглые конфеты. Выложите их на доску с пергаментом и уберите в холодильник на 5-6 часов. Растопите шоколад и покройте

батончики.

Ранее Елизавета Глинская рассказала, как легко и быстро приготовить конфеты Рафаэлло в домашних условиях. Для этого нам понадобятся 200 г сгущенки, 130 г сливочного масла (размягченного), 200 г кокосовой стружки, 30 г миндаля и 100 г маскарпоне.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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