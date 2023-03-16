Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судил проекты "Танців з зірками" и "Україна має талант". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, но предпочитает делать это в США. Влад сразу же после полномасштабного вторжения взял жену с сыном и выехал в Америку, где находится и сейчас. При этом звезда в интервью Славе Демину рассказывал, что ему удалось это сделать до ограничений, хотя некоторые коллеги в этом сомневаются.

Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказал, какие успехи у его сына. Как оказалось, Леон получил свою первую медаль за детский марафон.

"Между тем у Леона тоже есть своя медаль. Детский забег – 2км! Но в следующий раз они с другом обещают пробежать больше!..

Папы бежали рядом, Лилиана с коляской тоже помогала. Радость сына не менее яркая, чем во время личного полумарафона", - рассказал артист в публикации.

До этого Влад рассказал о своем достижении на марафоне. Оказалось, артист пробежал 21 км.

"21 км, 97 метров и сбор для детей-сирот.

Хотя последний будет длиться дольше, чем сам забег. Все было в первый раз, но точно не в последнее! Ноги пытались сдаться, но не получилось", - написал звезда.

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