Анастасия Беднякова, жена ведущего Андрея Беднякова, проживающая в Канаде, рассказала о причинах, по которым не планирует возвращаться в Украину. В интервью Славе Демину Анастасия заявила, что обязательно изменит американское гражданство сына.
За границей женщина родила сына, которого назвали Остапом. По словам Бедняковой, главной причиной ее отсутствия в Украине является опасность для ее жизни и жизни ее близких.
Вместе с двумя детьми пребывание в США обходится ей в 6 тысяч долларов в месяц:
"У нас есть сбережения, мы можем пока разрешить себе жить. Не честно брать помощь у страны и забирать ее у тех, кто нуждается, если у нас есть средства", - говорит Короткая.
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Несмотря на это, Беднякова выразила надежду на то, что в будущем ситуация в Украине изменится к лучшему и она сможет вернуться в свою родину.
"Если есть возможность на данный момент быть в безопасности моим детям, они будут в безопасноти. Когда не будет такой возможности, они вернуться в любой Киев. Но пока будем там, где мы есть. Переедем в квартиру подешевле, найдем".
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.