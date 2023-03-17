Как пишет Politeka.net, Константин Машовец - известный украинский военный эксперт. Специалист в этот раз в своем телеграмм-канале рассказал о скоплении оккупантов на Харьковском направлении.
Эксперт перечислил все вооружения, которые сейчас сосредоточены группировкой "Белгород", где оказалось 29 огневых подразделений реактивной и ствольной артиллерии уровня "батарея".
"Таким образом, по состоянию на 16.03.2023 только на Харьковском направлении командованием противника сосредоточено до 29 огневых подразделений реактивной и ствольной артиллерии уровня "батарея" (без учета подразделений артиллерийской разведки и управления). Следует также сказать, что не все они, конечно, укомплектованы соответствующим ВВТ (особенно это касается артиллерийских подразделений ТРВ), однако процесс их доукомплектования продолжается", - отметил специалист.
Ранее мы сообщали, что Машовец рассказал о мобилизации в России. Как оказалось, в этот раз без объявления процедуры решили собрать еще около 300 тысяч человек. При этом специалист подозревает, что реально смогут собрать в 2 раза меньше.
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