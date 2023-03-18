Настя Каменских после возвращения из Испании начала активно продвигать свое творчество на украинском языке. При этом из-за Потапа звезду начали тоже критиковать. Как известно, артист скрывается от внимания публики и не возвращался домой.

Более того, Настя прекратила публиковать с ним новые кадры и не показывает домашние видео из Киева. Потап же выпустил песню о волонтерах и попал в крупный скандал. Реакция на будущую композицию Каменских оказалась не менее бурная:

«Ну а как иначе 😍; Очень ждем 👏; Да. Давайте еще красное вино на украинском; Очень ждем надеемся будет очень классно, но не как у Потапа; Настя за Потапа отдувается теперь; Конечно очень ждем;

Пожалуйста, только без шароварщины; Да, очень хорошо звучит; Очень жду концерт в Киеве, вы же вернулись домой?; Теперь можно дождаться нового».

Ранее украинцы, комментируя слова Харчишина, выразили уверенность, что о Потапе вообще можно забыть:

«Есть время – есть люди. Потапа уже нет. Исчез. Позавчера. Движемся дальше – к Победе с новой музыкой!»,

«Потап – это пройденный этап, нет смысла о нем вспоминать! Лучше будем молиться за наших защитников и благодарить их, что они делают все возможное».

Напомним, бывшая жена Потапа показала его позврослевшего сына.

Также сообщалось, что Настя Каменских рассказала, как теперь планирует жить.

Кроме того, Politeka.net писала, что Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.