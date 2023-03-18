Популярный украинский радиоведущий и интервьюер Слава Демин решил рассказать о своем прошлом и высказался о жизни в разных городах. Свой пост он сопроводил новым кадром, чем привлек внимание.

«Сегодня ровно 18 лет, как я из Львова переехал в Киев! За это время столица пережила Революцию Достоинства, мэрство Черновецкого, Евровидение, финал Лиги Чемпионов и... обстрелы ракетами! Здесь родился мой сын, здесь я женился и развелся 😀

Но как и 18 лет назад в этом городе каштанов улыбаются люди, течет красивый Днепр и никак не отремонтируют дороги на Подоле😂 Киев, я люблю тебя! 💙» - оригинально высказался Демин.

В сети поддержали: «Столько событий случилось за 18 лет, но Вы невероятны😍; Переезжай в Бахмут чтобы такое не писать; Так вы мой земляк львовский парень😂».

Ранее Слава Демин заявил, что учит своего сына радовать женщин не только по праздникам. Он отметил, что важно баловать женщин в любой день года.

"Как я отношусь к 8 марта? Я учу сына, что девушкам нужно говорить комплименты и дарить цветы не только 8 марта или день рождения. Это можно делать в любой день года. Вы ведь, девушки, прекрасны!", — отметил знаменитый украинец.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, ведущий Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.