Украинская телеведущая Алла Мазур, звезда 1+1, рассказала о беде в семье, из-за чего ей пришлось отказаться от работы.

Как пишет Politeka.net, Алла Мазур - известная украинская телеведущая и звезда 1+1. Знаменитость, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения начала активно освещать происходящее в Украине. Не забывает Мазур и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила рассказать о беде в семье, из-за которой ей пришлось отказаться от работы.

"Папу забрали в больницу. Друзья, потому не смогу завтра быть в эфире ТСН-недели с вами. Молимся с братом за здоровье отца. Благодарна всем за поддержку", - написала Мазур в публикации.

А до этого Алла поделилась своими ощущениями к годовщине войны. Звезда опубликовала фото, где была в святыне.

"…Год полномасштабной войны. Год несокрушимого сопротивления, смелости, отваги, борьбы, неутомимого труда. Нашей общей. Украинский народ. Год слез – и гордости. Год неописуемой боли - и осознание нашей непреодолимой силы. Год надежд, надежд и веры. Год, когда каждый день начинается и кончается молитвой: за тех, кто в плену, в оккупации, кто под огнем! В окопах на передовой. В городах и селах. В небе и на земле. И каждое утро и каждый вечер мысль: а как там наши, в своих блиндажах?", - написала Мазур в публикации, поделившись мыслями.

Напомним, звезда "1+1" Алла Мазур удивила украинцев новыми кадрами из студии

А еще Politeka сообщала, что звезда "1+1" Мазур поделилась радостной новостью

Также Politeka писала, что звезда "1+1" Мазур обратилась к украинцам и дала напутствие на новый год