Недавно в Украине разгорелся скандал с артистами-предателями после того, как стендапер Андрей Щегель сбежал в Турцию и дерзко об этом заявил, а режиссер Тарас Голубков, получив разрешение на съемки в Европе документалки о войне, по дороге заехал в москву снимать клип для российской певицы. После этого Минкульт ужесточил правила получения разрешения для выезда мужчин-артистов за границу.

Участники TVORCHI Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни боялись, что тоже теперь не смогут выехать из Украины, но ситуацию удалось уладить. На официальной странице группы в Instagram опубликовали яркие кадры поездки дуэта в столицу Кении, где они были приглашены выступить на открытии мурала в рамках проекта «Стена».

"Найроби, «Зеленый город под солнцем», сердце Кении. Мы на месте. Преодолели километры в воздухе и по земле, чтобы отметить дипломатические и культурные отношения между Кенией и Украиной и стать участниками проекта The Wall. Побывали на открытии мурала «Grains of culture», который в центре города нарисовали вместе украинские и кенийские художники. Среди символов на мурале изображено то, что объединяет наши страны: свободное будущее, национальная идентичность, сила и устойчивость", – рассказали TVORCHI.

По словам музыкантов, «Стена» символизирует броню, которая отгораживает цивилизованный мир от войны, и напоминает о борьбе, которую Украина ведет сегодня. Именно об этом они говорили с африканскими и международными медиа, а также о сотрудничестве между Украиной и Кенией.

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