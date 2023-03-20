Певица Оля Полякова рассказала о хейте в сторону своей дочери, которая выехала из Украины.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - 18-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и о ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Оля рассказала о хейте в сторону дочери, которая находится за границей и недавно отпраздновала свои 18 лет.

"А она, моя дочь 17-летняя, должна взять оружие оружие и пойти стрелять орков на фронт. Это ребенок, детям нет чего делать на войне. Это моя позиция. Нельзя хейтить за то, что вывезли детей. Нельзя хейтить за то, что женщина выехала с детьми. 10 миллионов людей выехали, а хейтят только мою Машу, ну что это такое?", - разгневалась Оля в ответе.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая разница, ребенок звезды или звезды...все они дети одинаковые!!!";

"Никого не нужно хейтить. Каждый живет, как ему получается. А завистники будут всегда, их боль выливается на людей, которые построили себе лучшую жизнь";

"меня люди иногда удивляют, вот чего пристают к людям! да, они звезды, но они такие же люди, я вы, то что у них больше денег, так это их заслуга!!".

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