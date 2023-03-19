Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Маска". Звезда был сначала женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - Эвана и Эмилия. После этого звезда развелся в 2020 году и снова женился на нотариусе Кристине. В прошлом году пара, скорее всего разошлась.
Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот Владимир показал сына Эвана, который только родился.
"Любимый сын.
тебе сегодня 5 лет, ты уже такой большой, улыбчивый и красавчик
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Штраф больше 50 тысяч: в Украине готовятся усилить наказание за распространенное нарушение
Будет всего один солнечный день: апрель не порадует хорошей погодой, но есть и плюсы
"Враг уже не может продвигаться вперед": ВСУ остановили россиян, начинается новый этап
"Это не диета": Боржемская из "Зважені та щасливі" предложила интересный способ похудеть
а я помню тебя вот таким крошечным и серьезно нахмуренным
люби этот мир, относись к нему с благодарностью и помни, я всегда буду рядом, даже если физически за тысячи километров
Люблю тебя безгранично, Папа", - написал Остапчук.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"У меня тоже сегодня день рождения";
"19 марта – официальный День прилета аистов в Украину, вот аист и принес Вам сыночка) Мне, кстати, принес тоже, но на несколько лет раньше";
"Малыш...счастья тебе и родителям! Боже, дай всем мира!!!!";
"Поздравляю! Удачи и только приятных эмоций в жизни!".
Напомним, Остапчук после развода с Кристиной Горняк удивил новостями
А еще Politeka сообщала, что Остапчук после очередного развода с женой рассказал, чем сейчас занимается
Также Politeka писала, что Остапчук оказался во время обстрела в Херсоне, кадры