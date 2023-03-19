Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Маска". Звезда был сначала женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - Эвана и Эмилия. После этого звезда развелся в 2020 году и снова женился на нотариусе Кристине. В прошлом году пара, скорее всего разошлась.

Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот Владимир показал сына Эвана, который только родился.

"Любимый сын.

тебе сегодня 5 лет, ты уже такой большой, улыбчивый и красавчик

а я помню тебя вот таким крошечным и серьезно нахмуренным

люби этот мир, относись к нему с благодарностью и помни, я всегда буду рядом, даже если физически за тысячи километров

Люблю тебя безгранично, Папа", - написал Остапчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня тоже сегодня день рождения";

"19 марта – официальный День прилета аистов в Украину, вот аист и принес Вам сыночка) Мне, кстати, принес тоже, но на несколько лет раньше";

"Малыш...счастья тебе и родителям! Боже, дай всем мира!!!!";

"Поздравляю! Удачи и только приятных эмоций в жизни!".

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