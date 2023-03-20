На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич поделился забавными кадрами со своей собакой — одно фото свежее, а другое было сделано, когда хозяин с собакой только познакомились.

"Айза один из самых популярных персонажей моего инстаграма. Популярнее только Нил. Я на последнем месте. Пусть так и будет. Поэтому отвечу на несколько популярных вопросов об Айзуле. Это девочка. Бульмастиф. Весит где-то 55 кг. Ей три годика. Или уже почти 4. Да. У нее постоянно торчит язык. Более того. Она никогда бы не попала на конкурс собак, потому что это брак породы", — пишет ведущий.

Он рассказал, что когда они покупали собаку, эта была самая дешевая из-за своего языка, и ее никто особо не хотел забирать.

"Но я, когда увидел ее (второе фото), просто влюбился. Мы все немного Айза. Ее пример должен вдохновлять многих. Потому что это история о том, что если ты чем-то отличаешься от других, это наоборот круто. Хотя и в начале тебя никто не хочет забирать к себе домой :) Это классный пример для детей, потому что они учатся пониманию, что мир разный, люди разные, каждое существо особое. Поэтому вдохновляйтесь на хороший день и не бойтесь отличаться от всех. Будь как Айза", — подчеркнул Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.