Соус демиглас – это не только вкусный продукт, он также обладает определенной пользой за счет натуральных ингредиентов, входящих в состав. Невзирая на долгую термическую обработку продуктов, многие полезные вещества сохраняются.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт этого французкого соуса.
Евгений Клопотенко отметил, что соус демиглас – один из главных соусов французской кухни. Его пикантный, густой вкус, отлично сочетающийся с любым мясом, не мог не влюбить в себя весь мир.
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- 700 г говяжьих костей
- 200 г моркови
- 200 г репчатого лука
- 50 г корня сельдерея
- 50 г томатной пасты
- 100 мл красного вина
- 5 зубчиков чеснока
- 1,2 л воды
1. Выложите говяжьих костей на противень, застеленный пергаментом. Включите духовку на 200 градусов, поставьте в нее противень с костями. Запекайте один час.
2. После прошедшего времени положите на противень крупно порезанные овощи и запекайте в течении еще 30 минут.
3. Запеченные кости и овощи выложите в кастрюлю, добавьте 50 г томатной пасты, добавте чеснок, влейте воды.
4. Влейте в кастрюлю красное сухое вино. Накройте крышкой и тушите на слабом огне в течение 6 часов. При необходимости помешивайте.
5. Процедите соус через сито и подавайте к любому мясному блюду.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
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