Евгений Клопотенко отметил, что соус демиглас – один из главных соусов французской кухни.

Соус демиглас – это не только вкусный продукт, он также обладает определенной пользой за счет натуральных ингредиентов, входящих в состав. Невзирая на долгую термическую обработку продуктов, многие полезные вещества сохраняются.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт этого французкого соуса.

Евгений Клопотенко отметил, что соус демиглас – один из главных соусов французской кухни. Его пикантный, густой вкус, отлично сочетающийся с любым мясом, не мог не влюбить в себя весь мир.

Ингридиенты:

700 г говяжьих костей

200 г моркови

200 г репчатого лука

50 г корня сельдерея

50 г томатной пасты

100 мл красного вина

5 зубчиков чеснока

1,2 л воды

1. Выложите говяжьих костей на противень, застеленный пергаментом. Включите духовку на 200 градусов, поставьте в нее противень с костями. Запекайте один час.

2. После прошедшего времени положите на противень крупно порезанные овощи и запекайте в течении еще 30 минут.

3. Запеченные кости и овощи выложите в кастрюлю, добавьте 50 г томатной пасты, добавте чеснок, влейте воды.

4. Влейте в кастрюлю красное сухое вино. Накройте крышкой и тушите на слабом огне в течение 6 часов. При необходимости помешивайте.

5. Процедите соус через сито и подавайте к любому мясному блюду.

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