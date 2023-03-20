Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 10-ый юбилейный Рамштайн, который, как говорят, прошел довольно тихо и на котором не решилась судьба самолетов для Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как вы знаете, украинская армия готовится к большому наступлению этой весной. Поговорил я с военными экспертами, говорят они следующее: авиация и артиллерия, в принципе, в современной войне взаимозаменяемы. Армия НАТОвского образца и вообще стратегия войны НАТО построены как раз на самолетах, на использовании авиации вместо артиллерии», - объясняет Михаил Шейтельман.

По его словам, Украина обязательно получит авиацию, у нас тоже армия будет построена именно так. А пока что, констатирует эксперт, вместо того, чтобы ждать месяцы обучения наших летчиков, обеспечивать защиту ПВО для самолетов, строить базы снабжения, обучать техников, приняли решение обеспечить Украину снарядами для артиллерии.

«Судя по всему, это косвенные признаки, у меня нет такой информации, принято решение обойтись артиллерией и заменить авиацию большим количеством артиллерии. Поэтому все последние пакеты помощи Запада состояли в основном из новых снарядов», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что успех нации – это наличие предпосылок для создания счастья.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как путин собирается пополнять бюджет рф.