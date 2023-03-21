Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница, которая прославилась благодаря своим трэкам "Рыбки" и "Головы". Теперь артистка довольно успешная и сотрудничает с многими украинскими звездами. Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"Пообщаемся? Оставляй свой вопрос", - написала Alyona Alyona.
"Как продвигается стройка вашего дома?", - спросил фанат.
"Абсолютно никак по очень понятным причинам, но у нас есть на участке огород и мы очень радуемся тому, что есть возможность сажать овощи и заниматься им. А там, даст Бог, работу, даст Бог, мир в Украине, и можно будет что-то там думать", - сказала знаменитость.
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А до этого звезда поздравила украинцев с Днем влюбленных. Артистка также добавила свое фото публикации.
"Истинная любовь начинается с себя. Мы пришли в этот мир любить, и благодаря благодарности и добрым поступкам плодить любовь между всем живым. Чтобы любовь всегда была внутри нас, мы должны любить и себя", - написала знаменитость, мотивировав украинцев.
Напомним, Alyona Alyona со слезами на глазах обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona назвала артистов новой украинской сцены, которых советует послушать
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