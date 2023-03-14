Alyona Alyona напомнила, что таким образом люди поднимают рейтинг артистов из рф, тем самым поддерживая экономику страны-оккупанта, потому надо слушать украинское.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась к украинцам, которые продолжают слушать песни российских исполнителей.

Она напомнила, что таким образом люди поднимают рейтинг артистов из рф, тем самым поддерживая экономику страны-оккупанта. Кроме того, артистка назвала украинских исполнителей, которые ей нравятся и посоветовала в Инстаграм, какую музыку лучше слушать.

"Продолжаю серию сообщений, в которых делюсь с вами теми именами, которые постоянно для себя открываю и добавляю в собственный плейлист. Слушайте новую украинскую молодую сцену! Поддерживайте наших исполнителей своими прослушиваниями, просмотрами, понравителями и пусть качественная музыка будет сопровождать вас в каждом моменте жизни!", - отметила Alyona Alyona.

Среди новых артистов, которых порекомендовала Alyona Alyona оказались: NICHKA x Golubenko; Balsam; BRYKULETS; NASTEISHA; VERLOKA; STOSLIV; Askwhen; TUMAZAR.

В комментариях артистку благодарили за рекомендации и делились, кто из названных исполнителей им больше понравился: "Вау!!! Заходит просто супер в нашем автомобиле", "Balsam - топчик", "Какие у нас талантливые люди", "Тумазар из зе бест. А если серьезно, то только его из этой подборки готова слушать. Остальное такое".

Напомним, Alyona Alyona на эмоциях высказалась после бегства известного комика за границу.

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Также Politeka сообщала, Alyona Alyona вспомнила, как в начале войны чуть не распрощалась с жизнью.