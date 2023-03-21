Звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, в 2021 году вышла замуж за бизнесмена казахского происхождения по имени Алмаз и уже несколько лет вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук рассказала, как изменилась ее жизнь за последний год.

"За предыдущий год мы все изменились. Изменились мысли, взгляды, отношение к жизни. Изменилось и понимание слова «счастье». Я научилась не откладывать жизнь на завтра — если хочу что-то сделать, стараюсь делать сразу: обнять бабушку и маму, сказать то, что хочу сказать, позвонить родственникам... Никто не знает, что будет с нами завтра.Начала больше ценить все и всех, кого имею, радоваться и благодарить Бога, что мои родные и близкие живы и здоровы.Воспринимать это как подарок жизни, а не норму", - пишет ведущая.

Иванна добавила, что особенно ценными для нее стали моменты дома, когда она несколько раз ненадолго приезжала в Украину.

"У меня изменилось отношение, пожалуй, ко всему. На вопрос, что для меня счастье, я никогда не отвечала, что это какие-то материальные, ценные вещи или комфорт. А сейчас я еще больше в этом убедилась. Что ничего не сделает тебя счастливым, кроме родных людей, дома и возможности просто жить свою мирную и независимую жизнь, - подчеркнула Онуфрийчук.

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