Как пишет P olliteka.net , Светлана Лобода – популярная украинская певица, которая после полномасштабного вторжения осудила Россию, а после деоккупации Ирпеня приехала в свой родной Ирпень. Не забывает Ирина и об Инстаграме, где публикует не только свои песни, но и личные кадры. А на этот раз Светлана опубликовала видео, где находилась у уничтоженного моста в Ирпене.
"Истина там, где твои корни", - написала Светлана.
Фанаты, среди которых был и клипмейкер Алан Бадоев, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Смотреть больно… спасибо Светлана за ваше неравнодушие";
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"Уважаю Вас, Светлана, за Вашу позицию и правильный выбор";
"Родной Ирпень. Невероятная Светлана";
"Мы очень ждем!!!";
"Я рада, что вы это поняли и приняли сторону добра";
"Вы классная певица это факт! Но сейчас вижу что вы и порядочный и честный человек!!! Respect".
А до этого звезда решила опубликовать фото со своей матерью. Таким образом, Лобода поздравила ее с днем рождения.
Напомним, Лобода показала закулисье съемок украинского клипа, видео
А еще Politeka писала, что кум Лободы Анатолий Анатолич высказался о ее позиции в отношении Украины
Также Politeka сообщала, что Лобода в элегантном образе и с красной помадой обратилась к украинкам.