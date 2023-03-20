Как пишет P olliteka.net , Светлана Лобода – популярная украинская певица, которая после полномасштабного вторжения осудила Россию, а после деоккупации Ирпеня приехала в свой родной Ирпень. Не забывает Ирина и об Инстаграме, где публикует не только свои песни, но и личные кадры. А на этот раз Светлана опубликовала видео, где находилась у уничтоженного моста в Ирпене.

"Истина там, где твои корни", - написала Светлана.

Фанаты, среди которых был и клипмейкер Алан Бадоев, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Смотреть больно… спасибо Светлана за ваше неравнодушие";

"Уважаю Вас, Светлана, за Вашу позицию и правильный выбор";

"Родной Ирпень. Невероятная Светлана";

"Мы очень ждем!!!";

"Я рада, что вы это поняли и приняли сторону добра";

"Вы классная певица это факт! Но сейчас вижу что вы и порядочный и честный человек!!! Respect".

А до этого звезда решила опубликовать фото со своей матерью. Таким образом, Лобода поздравила ее с днем ​​рождения.

Напомним, Лобода показала закулисье съемок украинского клипа, видео

А еще Politeka писала, что кум Лободы Анатолий Анатолич высказался о ее позиции в отношении Украины

Также Politeka сообщала, что Лобода в элегантном образе и с красной помадой обратилась к украинкам.



