Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила кадры из новой фотосессии на прогулке в Киеве.
Как видно, на новых фотографиях Анна предстала в черном кожаном total look – на ней узкие штаны, темная водолазка и теплая куртка с белым мехом на воротнике. Волосы девушки распущены в элегантной укладке, а на ее лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в объектив. Завершает образ небольшая модная сумочка.
В подписи к публикации Богдан написала: "Гулять по теплому Киеву". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
"Очень красивая, и фото очень стильные".
"Очаровательная".
"Красотка".
"Анна, вы богиня".
"Ярославов Вал?".
"Подскажите, откуда курточка".
"Красавица".
"Классный лук".
"Красиво".
"Красотка".
"Такая вы красивая".
"Вау, такая красотка".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Противник очень боится": боец рассказал о контрнаступлении ВСУ и сюрпризах для оккупантов
"Вариантов отказаться у Путина нет": дипломат объяснил, какую судьбу Си Цзиньпин готовит россии
"Это не диета": Боржемская из "Зважені та щасливі" предложила интересный способ похудеть
Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах: "Мы с вами даже не осознаем..."
Напомним, "Фантастичная женщина": Квиткова после разрыва с Добрыниным пошалила в лифте в одиночку.
Как сообщала Politeka, "Жизнь с яйцами": Ефросинина зацепила Демина и Беднякова новыми фото.
Также Politeka писала, что Великий из "Квартал 95" перевоплотился в Лукашенко и обратился к украинцам с необычной просьбой: видео.