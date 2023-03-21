Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила кадры из новой фотосессии на прогулке в Киеве.

Как видно, на новых фотографиях Анна предстала в черном кожаном total look – на ней узкие штаны, темная водолазка и теплая куртка с белым мехом на воротнике. Волосы девушки распущены в элегантной укладке, а на ее лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в объектив. Завершает образ небольшая модная сумочка.

В подписи к публикации Богдан написала: "Гулять по теплому Киеву". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Очень красивая, и фото очень стильные".

"Очаровательная".

"Красотка".

"Анна, вы богиня".

"Ярославов Вал?".

"Подскажите, откуда курточка".

"Красавица".

"Классный лук".

"Красиво".

"Красотка".

"Такая вы красивая".

"Вау, такая красотка".

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