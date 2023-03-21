Чизкейк — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле. Хотя данное блюдо и называют тортом или пирогом, чизкейк не бисквитный десерт. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт класического чизкейка.
Евгений Клопотенко отметил, что будем выпекать прямо в духовке при низкой температуре и у вас получится знаменитая гладкая и кремовая текстура, о которой вы так мечтаете. Но не стоит спешить вытаскивать его из духовки, чтобы тот не осел.
Ингридиенты:
- 700 г кисломолочного творога 9%
- 3 яйца
- 150 мл сметаны 20%
- 150 г сахара
- 1 ст. л. муки
- 10 г ванильного сахара
Для основы:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Наступление проваливается: россияне сделали новую ошибку, времени у них все меньше
"Приехал в 5 утра записываться, вышел 80-тым": раненые бойцы ВСУ пожаловались на бюрократию
Новый финансовый кризис: банки посыпались, эксперт сказал, кто пострадает больше всего
"Гадкое видео дня": звезда "1+1" Маричка Падалко показала кадры, возмутившие украинцев
Как приготовить:
1. Подребните печенье в крошку, добавте сахар и сливочное масло. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты объединились.
2. Возьмите разъемную форму диаметром 20 см, застелите дно пергаментной бумагой и смажьте внутри сливочным маслом. Выложите песочную основу, хорошенько утрамбовав. Поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
3. Делаем начинку: в блендер выложите творог, вбейте яйца, добавьте сметаны, сахара и ванильного сахара. Хорошо перебейте до получения нежной однородной массы. После прибавьте муки и перемешайте силиконовой лопаткой.
4. Выпекайте 10 минут при температуре 180 градусов. Затем убавьте температуру до 120 градусов и готовьте еще 30 минут. Чизкейк должен подрумяниться сверху и немного отходить от бортиков.
5. Выпечку достаньте и дайте полностью остыть при комнатной температуре.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.