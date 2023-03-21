Чизкейк — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле. Хотя данное блюдо и называют тортом или пирогом, чизкейк не бисквитный десерт. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт класического чизкейка.

Евгений Клопотенко отметил, что будем выпекать прямо в духовке при низкой температуре и у вас получится знаменитая гладкая и кремовая текстура, о которой вы так мечтаете. Но не стоит спешить вытаскивать его из духовки, чтобы тот не осел.

Ингридиенты:

  • 700 г кисломолочного творога 9% 
  • 3 яйца  
  • 150 мл сметаны 20% 
  • 150 г сахара 
  • 1 ст. л. муки 
  • 10 г ванильного сахара

Для основы:

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Как приготовить:

1. Подребните печенье в крошку, добавте сахар и сливочное масло. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты объединились.

2. Возьмите разъемную форму диаметром 20 см, застелите дно пергаментной бумагой и смажьте внутри сливочным маслом. Выложите песочную основу, хорошенько утрамбовав. Поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

3. Делаем начинку: в блендер выложите творог, вбейте яйца, добавьте сметаны, сахара и ванильного сахара. Хорошо перебейте до получения нежной однородной массы. После прибавьте муки и перемешайте силиконовой лопаткой.

4. Выпекайте 10 минут при температуре 180 градусов. Затем убавьте температуру до 120 градусов и готовьте еще 30 минут. Чизкейк должен подрумяниться сверху и немного отходить от бортиков.

5. Выпечку достаньте и дайте полностью остыть при комнатной температуре.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.