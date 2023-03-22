Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала известной благодаря шоу "Голос країни". На проекте исполнительница попала в команду Святослава Вакарчука, который сотрудничал с молодой артисткой и после проекта. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Соловий после приезда в Киев поделилась фотографией в кожаной куртке.
Фанаты, включая Катю Осадчую и Сергея Лазановского, поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мотомама приехала в Киев?";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Дома почернели: россияне ударили ракетами по жилым кварталам, кадры последствий
Без заявления можно потерять пенсию: кому из украинцев нужно срочно обратиться в Пенсионный фонд
Наступление проваливается: россияне сделали новую ошибку, времени у них все меньше
"Ого!": Александр Пономарев поразил редкими кадрами со взрослой дочерью от Елены Мозговой
"Какая красивая";
"Соловий, ты супер. Слава ВСУ";
"Город, которым можно гордиться!! Женщина и певица, которой можно гордиться!!";
"Ждем с нетерпением в городе Льва тоже".
А до этого Соловий опубликовала фотографию, где показала специальный привет для оккупационных войск. Как можно заметить, автограф от артистки они точно получат.
"Мы выстояли и продержались уже год. Стали сильными и несокрушимыми. Борьба длится уже 9 лет. И год назад ее почувствовала вся страна, каждый и каждая. Не останавливаемся", - написала звезда.
Напомним, трагедия произошла в семье Кристины Соловий, певица сообщила первые подробности
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Кристина Соловий поделилась печальной новостью
А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий восхитила украинцев модным луком