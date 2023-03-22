Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала известной благодаря шоу "Голос країни". На проекте исполнительница попала в команду Святослава Вакарчука, который сотрудничал с молодой артисткой и после проекта. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Соловий после приезда в Киев поделилась фотографией в кожаной куртке.

Фанаты, включая Катю Осадчую и Сергея Лазановского, поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мотомама приехала в Киев?";

"Какая красивая";

"Соловий, ты супер. Слава ВСУ";

"Город, которым можно гордиться!! Женщина и певица, которой можно гордиться!!";

"Ждем с нетерпением в городе Льва тоже".

А до этого Соловий опубликовала фотографию, где показала специальный привет для оккупационных войск. Как можно заметить, автограф от артистки они точно получат.

"Мы выстояли и продержались уже год. Стали сильными и несокрушимыми. Борьба длится уже 9 лет. И год назад ее почувствовала вся страна, каждый и каждая. Не останавливаемся", - написала звезда.

Напомним, трагедия произошла в семье Кристины Соловий, певица сообщила первые подробности

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