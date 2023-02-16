Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - успешный украинский музыкант, который также являлся тренером шоу "Голос країни". В одном из сезонов шоу участвовала Кристина Соловий, которая сотрудничала с Вакарчуком даже после проекта.

Теперь Кристина довольно известная певица, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. Там артистка делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Вакарчук показала авторскую футболку, похваставшись стройными ножками.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тем, кому уже 28, законно покупать этот мерч? Или уже по формулировке я уже не успеваю?";

"Ножки просто огонь";

"Безгранично красивая".

А до этого Соловий показала, какой сюрприз приготовила для оккупантов. Звезда поделилась фото, где было послание для россиян.

"Держи крепко, враг,

С яростью, лично от меня

Впервые за годы независимой Украины было налажено серийное производство артиллерийского боеприпаса калибра 152 мм.

И об этом наконец-то можно говорить! Ибо в целях безопасности почти обо всем, что делает укроборонпром, говорить нельзя.

Гордимся.

Верим.

Побеждаем", - написала Соловий под фото.





Напомним, с любимицей Вакарчука Соловий случился неприятный инцидент на концерте за границей

А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий встретилась с военными и похвасталась букетами

Также Politeka писала, что Христина Соловий рассказала, почему украинцев невозможно победить