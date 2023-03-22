Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица, которая является одной из четверых солисток "Женского квартала". Звезда замужем за коллегой Романом Дудой, от которого родила двоих детей. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения была сначала на родине мужа, но после родов решилась вернуться в Украину, о чем сообщила в октябре.

Не забывает Кекелия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Вера поделилась фотографией с прогулки, где была с детьми и мужем.

"День без тревог и прилетов! Таким должен быть каждый день каждого украинца", - написала Кекелия в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"И такими навсегда";

"Горько молодым, три раза слава, очень классная пара, приятно смотреть".

А до этого Вера поделилась фотосетом, который сделала ее коллега - Марта Адамчук. Звезда позировала на снимках вместе с новорожденным ребенком.

"Девушки, привет. Многие из вас мне написали, что в новой песне имела ли право ты мы подняли очень важную и сложную тему. "Имела ли ты право так вести, когда вокруг темнота", - написала под фотографиями Вера.

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