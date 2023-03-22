Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - 56-летняя популярная украинская актриса, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Знаменитость уже 40 лет радует украинцев своей игрой в театре и кино, и пока не собирается останавливаться.
Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга гуляла по Киеву и решила сделать несколько селфи, порадовав фанатов весенним образом и натуральной красотой.
"А вот и настоящая весна ... Солнечные лучи родного Киева согревают сердце... И хоть на душе тоска, и хочется обнять каждого украинца, разрадовать, внушить надежду, что наша Победа где-то совсем рядом... Живем и дышим этой верой!", - написала Ольга в публикации.
Фанаты, включая жену Сергея Бабкина, актера Тараса Цымбалюка, жену продюсера "Кварртал 95" Анну Саливанчук и фаворитку Олега Винника Элину Иващенко, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Несмотря ни на что красивая";
"Какая вы красивая и без макияжа";
"Госпожа Оля, Вы как что-нибудь запостите - будто солнышко вышло!";
"Вы самая лучшая! Вы вдохновляете! Спасибо!".
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