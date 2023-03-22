Украинская блогерка Катя Репяхова и жена Виктора Павлика сделала операцию, изменив свою внешность и показала результат.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика несмотря на разницу в 28 лет. У пары уже появился общий ребенок Михаил, который стал первым для Кати и четвертым для Виктора. А недавно стало известно, что Репяхова решила сделать укол в губы, немного увеличив их. А уже накануне Катя отправилась в больницу, решившись на операцию на лице.

"Моя мечта сбылась. Плачу от счастья", - написала Катя и показала свое забинтованное лицо.

"Самое тяжелое то, что нос не дышал. Первых два часа после наркоза довольно тяжелыми были", - написала Репяхова, рассказывая про свой нос, на котором и была сделана операция.

"Я это всегда пыталась спрятать", - написала Катя на еще одном сторис, показывая недостатки своего лица.

"Мне добавили мой жир из живота и сделали длиннее. Но эта процедура не делает его намного длиннее. Скорее всего со временем я поставлю имплант", - продолжила рассказывать Катя об операции.

"Теперь я под впечатлением. Чувствую абсолютное счастье.

Реабилитация по сравнению с ощущением счастья – это ничего. Просто вам безгранично благодарна", - написала Репяхова в своем блоге.

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