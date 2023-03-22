Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика несмотря на разницу в 28 лет. У пары уже появился общий ребенок Михаил, который стал первым для Кати и четвертым для Виктора. А недавно стало известно, что Репяхова решила сделать укол в губы, немного увеличив их. А уже накануне Катя отправилась в больницу, решившись на операцию на лице.
"Моя мечта сбылась. Плачу от счастья", - написала Катя и показала свое забинтованное лицо.
"Самое тяжелое то, что нос не дышал. Первых два часа после наркоза довольно тяжелыми были", - написала Репяхова, рассказывая про свой нос, на котором и была сделана операция.
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"Я это всегда пыталась спрятать", - написала Катя на еще одном сторис, показывая недостатки своего лица.
"Мне добавили мой жир из живота и сделали длиннее. Но эта процедура не делает его намного длиннее. Скорее всего со временем я поставлю имплант", - продолжила рассказывать Катя об операции.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась роскошной покупкой мужа
А еще Politeka сообщала, что жена Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты
Также Politeka писала, что жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи