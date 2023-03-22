Как пишет Politeka.net, Константин Машовец - известный украинский военный эксперт, который активно анализирует происходящее в этом войне. Специалист также ведет соцсети, где делится своими наблюдениями и делает свои выводы. А в этот раз специалист продолжил рассказывать о накоплении оккупационных войск на Харьковском направлении, о котором говорилось ранее. Теперь же военный эксперт предполагает, что оккупант хочет начать наступление на Купянск.

"Таким образом, становится ясно, что тот вывод, к которому мы пришли неделю назад, о попытках командования левого фланга ГВ "Запад" выйти на окраине г. Купянск путем наступления с севера (вдоль левого берега р. Оскол) и востока (вдоль дороги Купянск - Сватово, или Р-07, если вам так удобнее) двух тактических групп войск по направлениям, сходящимся в районе Петропавловки... вполне оправданным", - написал Машовец.

Специалист добавил, что российское командование трезво оценивает свои силы и у них адекватный замысел, но из-за некоторых сложностей на данном направлении, вряд-ли у них что-то выйдет реализовать на Харьковском направлении.

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