Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель украинского происхождения, которая является внучкой легендарной украинской певицы Софии Ротару. Но несколько лет Соня уже живет в США, где учится и строит карьеру, а также нашла себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится не своей работой, но и личными кадрами. А в этот раз Соня рассказала о своей бабушке, которая умерла несколько дней назад.

"Наша прекрасная бабушка упокоилась в небесном мире. Мой кумир, близнец и самая большая поддержка. Ее энергия была непревзойденной, и я всегда благодарна за нашу связь. Она подавала пример и научила меня тому, как выглядит и ощущается настоящая честность, грация, сила и любовь. Я не могу понять мысль о том, что никогда больше не смогу ее обнять. Но я верю, что она летит высоко, свободно, воссоединившись со своей любовью — моим дедушкой. Я чувствую ее руководство, защиту и вечную любовь. Навсегда в моем сердце", - написала трогательно внучка Ротару.

А до этого отец Сони и сын Ротару сообщил о смерти своей тёщи.

"Люся, ну как же так... 30.03.1951 - 17.03.2023", - написал он под черно-белым фото матери своей жены.

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