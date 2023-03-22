Украинская певица Мишель Андраде, звезда "Орел и Решка", рассказала, перешла ли на украинский язык, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая была в команде Алексея Потапенко (Потапа). Но некоторое время звезда решила прекратить сотрудничество с продюсером, занявшись собственным развитием сама. Также звезда не только поет, но и снималась в проекте "Орел и Решка", первый сезон которого вышел на экраны перед началом полномасштабного вторжения. И во время нападения России звезда находилась в Португалии, где проходили съемки проекта. Мишель сразу же вышла на митинг и занялась сбором средств для ЗСУ.

Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Андраде решила поговорить с фанатами в своем сторис.

"Спроси что угодно", - рассказала Мишель в публикации, предлагая задавать вопросы.

"До конца", - написала Андраде.

В самом видео Мишель рассказала, что блог ведет на украинском языке. Но сложнее дела обстоят в быте, где полностью перестроится не удалось еще артистке.

А до этого Андраде поделилась фотографией, где гуляла по набережной.

"Пусть так и будет. Хорошей недели всем", - написала звезда.

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