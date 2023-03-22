Певица Светлана Лобода рассказала о тяжелой ночи, которую пережила во время обстрелов в Украине, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после начала полномасштабного вторжения выступила с антивоенной позицией, а потом приехала в родную Ирпень, которая пережила оккупацию. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о тяжелой ночи, которую пережила в Украине.

"Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра. Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищеве, где жили мирные люди", - написала Лобода в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Почему артисты, позиционирующие себя как украинские, говорят и пишут на русском языке оккупанта и россиян";

"Молимся, чтобы этот кошмар закончился и воцарился мир";

"Благодарю Вас за поддержку. Очень приятно, что вы рядом с нами";

"Ужасно.. Светлана, пожалуйста, берегите себя";

"Вы молодец, поддерживающий Родину, спасибо Вам";

"надеемся ,скоро будет всё хорошо";

"Это чудовищно…. берегите себя, прошу";

"Люди не воюйте мира и добра вам";

"А нам по телевизору говорят, что только военные объекты атакуют и мирные жители не страдают. Какой ужас творится".

Напомним, Лобода заинтриговала новым альбомом, сделанным в Украине

А еще Politeka писала, что в сети накинулись на Лободу за семейное фото с мамой и дочерями

Также Politeka сообщала, что кум Лободы Анатолий Анатолич высказался о ее позиции по поводу Украины