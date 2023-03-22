Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после начала полномасштабного вторжения выступила с антивоенной позицией, а потом приехала в родную Ирпень, которая пережила оккупацию. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о тяжелой ночи, которую пережила в Украине.
"Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра. Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищеве, где жили мирные люди", - написала Лобода в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Почему артисты, позиционирующие себя как украинские, говорят и пишут на русском языке оккупанта и россиян";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Много "скорых" и ФСБшников: бойцы ВСУ нанесли очень меткий удар, журналист раскрыл подробности
Взрыв прогремел в центре Киева, есть погибший: прямо возле детской площадки
"Подняты все подразделения полиции": исчезновение 7-летних близнецов переполошило Киевщину, фото детей
Без заявления можно потерять пенсию: кому из украинцев нужно срочно обратиться в Пенсионный фонд
"Молимся, чтобы этот кошмар закончился и воцарился мир";
"Благодарю Вас за поддержку. Очень приятно, что вы рядом с нами";
"Ужасно.. Светлана, пожалуйста, берегите себя";
"Вы молодец, поддерживающий Родину, спасибо Вам";
"надеемся ,скоро будет всё хорошо";
"Это чудовищно…. берегите себя, прошу";
"Люди не воюйте мира и добра вам";
"А нам по телевизору говорят, что только военные объекты атакуют и мирные жители не страдают. Какой ужас творится".
Напомним, Лобода заинтриговала новым альбомом, сделанным в Украине
А еще Politeka писала, что в сети накинулись на Лободу за семейное фото с мамой и дочерями
Также Politeka сообщала, что кум Лободы Анатолий Анатолич высказался о ее позиции по поводу Украины