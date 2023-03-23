Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда Нового канала. А несколько лет назад артистка попробовала себя в качестве певицы, но ее первый сингл "Ямы" не оправдал ожидания. После начала полномасштабного вторжения Леся вернулась к своей идее петь и в этот раз дело пошло намного лучше. На счету у артистки уже несколько хитов и Никитюк не собирается останавливаться. Не забывает Леся и о ТикТок, где в этот раз опубликовала трейлер своей новой песни.
"Кстати. 24.03", - написала Никитюк в своем блоге.
"Кстати, я давно собрала свои вещи, все спланировала после моего побега...", - звучали слова песни на украинском языке.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:
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"Не знаю почему, но похоже на Лободу";
"Вау. Ваши голоса очень круто звучат в дуэте!!";
"похожа здесь на Бритни Спирс, шикарная как всегда, гордость нашей области";
"Мотив из песни Лободы "два незнакомца на кухне, разлитый кофе и испорченное платье";
"Леся Ивановна талантливее…. такой голос никогда не показывала. Лучше некоторых "звезд";
"Боже какой хороший наш язык., какие песни когда на нем поют".
Напомним, Никитюк довела украинцев до слез кадрами из прифронтового Харькова
А еще Politeka сообщала, что Никитюк поделилась трепетными кадрами из Херсона, заинтриговав украинцев
Также Politeka писала, что Никитюк высмеяла хейтеров и честно показала, как на самом деле увеличивала губы